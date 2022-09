Asd Gioiese 1918, arrivati dalla vibonese Spanò e Benkhalqui

DI CLEMENTE CORVO

La Asd Gioiese 1918 è felice di comunicare di aver aggregato alla squadra due giovani promesse di Gioia Tauro.

Provenienti in prestito dalla Vibonese, vestiranno la casacca viola, per l’imminente campionato d’Eccellenza, Rocco Spanò, difensore classe ’03, e Ossama Benkhalqui, attaccante classe ’04.

Due “Under” di valore a disposizione nell’arco di Mister Graziano Nocera. Già tesserati, potranno essere schierati anche domani nel match di Coppa Italia vs il Capo Vaticano.

Entrambi del territorio, lotteranno in campo al servizio del club e della città!

La famiglia Gioiese augura loro un anno calcistico ricco delle migliori soddisfazioni