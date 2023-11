DI CLEMENTE CORVO

A. S. D. RC GALLINA CALCIO è nata qualche anno fa con l’obiettivo di dare lustro ad Uno dei quartieri più importanti di Reggio Calabria.

Quest’anno ripescato in seconda categoria al PRESIDENTE FRANCESCO MARTURANO chiediamo Quali sono le ambizioni per il campionato 2023-24

” IL GALLINA CALCIO è rinato Dopo circa 25 anni di inattività, con l’intento di riaccendere la passione in un quartiere che in passato ha visto la squadra calcare campi importanti, le nostre ambizioni sono quelle di fare un campionato importante per il blasone che portiamo “.

Rispetto all’organico dei calciatori dell’anno scorso cosa è cambiato?

” Abbiamo confermato solamente 10 persone dell’anno scorso su 24 giocatori tesserati”

Avete IN organico elementi esperti di seconda categoria?

” Abbiamo in rosa giocatori di categoria superiore che hanno calcato campi di promozione ed eccellenza, giocatori molto esperti per questa categoria”.

Il settore tecnico è rimasta inalterato?

” Anche lo staff tecnico lo abbiamo rinnovato, abbiamo voluto dare un rinnovamento a tutto lo staff tecnico cominciando dall’ allenatore, al preparatore atletico, e al preparatore dei portieri” .

L’organigramma societario ha riscontrato nuovi ingressi?

” Sì, sono entrati in società il nuovo dirigente generale Marco Ferrara e il dirigente CAGNINO “.

Disponete di un settore giovanile?

” Sì, abbiamo una valida scuola calcio affiliata al Perugia calcio, noi sul settore giovanile ci teniamo tantissimo Ecco perché ci siamo affiliati ad una società prestigiosa come il Perugia”.

Essendo il quartiere molto piccolo da dove attingete i calciatori?

” Il nostro quartiere è un quartiere piccolo, ma riusciamo a prendere giocatori da tanti paesi limitrofi”.

Cosa chiedete alla popolazione del quartiere di gallina?

” Chiediamo di stare vicino alla squadra a livello affettivo e di dare un contributo ai ragazzi in ogni gara perché abbiamo tanto bisogno del loro calore, per noi il pubblico di GALLINA é il dodicesimo uomo in campo”.

Avete degli aiuti economici dovuti dall’amministrazione locale o da sponsor?

” La nostra passione ci porta ad autotassarci Ed in più riusciamo ad avere L’apporto economico dovuto da qualche sponsor amico”.