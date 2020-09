La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Ferdinando Guerrisi per la stagione agonistica 2020/2021.

Un innesto under di qualità, perfezionato dalla Società nel solco di un più ampio progetto di valorizzazione dei giovani calciatori del territorio. Nel caso specifico, l’accordo si concretizza nel prolungamento del rapporto di collaborazione, alla luce dell’esperienza maturata in giallorosso dall’atleta a partire dallo scorso mese di gennaio.

Guerrisi, classe ’02, è un esterno destro di attacco caratterizzato da qualità molto interessanti, tra le quali tecnica e velocità.

A Ferdinando Guerrisi il più sincero augurio di buon lavoro da parte dell’intera famiglia giallorossa.