Con riferimento al comunicato stampa diffuso dalla ASD Cittanova Calcio nella giornata di sabato scorso, prendiamo atto dell’improvvisa volontà della Società giallorossa di voler cedere il titolo sportivo di Serie D.

Contestualmente, l’Amministrazione Comunale esprime stupore per le motivazioni evidenziate dalla proprietà a supporto di questa scelta così inaspettata e categorica.

Sin dall’insediamento del nuovo gruppo dirigenziale in seno al Cittanova Calcio, l’Amministrazione Comunale si è dimostrata partner istituzionale concreto e costante nella sua azione, proponendo strumenti validi per alimentare lo sviluppo di un programma di attività sportive, culturali e sociali di alto profilo.

A conferma di quanto sostenuto vie è un finanziamento, ottenuto, di € 700.000,00 per il campo sportivo Morreale – Proto.

Un percorso proseguito proficuamente fino a qualche settimana fa, sia in termini collaborativi, che programmatici e progettuali.

Siamo convinti che, attraverso una più ponderata riflessione, partecipata e condivisa, si potranno ritrovare le energie e le soluzioni per dare continuità e rilanciare un progetto sportivo utile per la crescita del paese.

Nelle prossime ore, l’Amministrazione chiederà un incontro al Presidente Guerrisi al fine di valutare insieme, e meglio, le criticità evidenziate nel documento diffuso sabato scorso.

L’Amministrazione Comunale