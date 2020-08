Straordinario colpo di mercato per la A.S.D. Calcio Cittanovese. Nel pomeriggio odierno, la Società giallorossa ha ufficializzato l’ingaggio del fortissimo centrocampista offensivo Antonio Crucitti, proveniente dall’ACR Messina.

Un’operazione di altissimo profilo, preparata dal Direttore Sportivo Francesco Deni e lavorata nei dettagli dai vertici dirigenziali che hanno inteso offrire al progetto tecnico e al mister un ulteriore profilo di spessore assoluto.

Crucitti, classe ’87, già alla Cittanovese nel ruolo di capitano durante la stagione sportiva 2018 / 2019, è a tutti gli effetti un top player per la categoria interregionale. Nel suo curriculum, tra le altre, le esperienze con Vibonese, Rende, Gioiese, Palmese, Ragusa, Taranto, Picerno, ACR Messina.

Al “Morreale – Proto” ha lasciato una traccia indelebile: 27 presenze per 21 gol realizzati.

“Questo colpo lo dedichiamo ai nostri tifosi – ha affermato il dirigente giallorosso Jimmy Guerrisi – convinti che proprio Crucitti saprà offrire un contributo importante al nostro progetto. A lui consegniamo il nostro benvenuto e quello dell’intera famiglia cittanovese”.

Antonio Crucitti, subito dopo il disbrigo delle prime formalità burocratiche, si è immediatamente unito ai compagni per la sessione di allenamento pomeridiana.

Inoltre la A.S.D. Calcio Cittanovese, in coerenza con il nuovo progetto sociale e sportivo varato nelle scorso settimane, sta lavorando ad un vasto programma di manutenzione e riqualificazione dello Stadio “Morreale – Proto” al fine di aumentare la qualità complessiva della struttura, favorendo così la migliore fruizione dell’impianto da parte di tesserati, tifosi e appassionati.

Un percorso importante, ricadente nelle facoltà gestionali della Associazione Sportiva, che va concretizzandosi in alcune significative azioni di manutenzione (alcune attese da decenni).

Sin dall’avvio del nuovo percorso dirigenziale, il Presidente Rocco Guerrisi, in piena sinergia con tutte le componenti societarie, ha inteso rivolgere particolare attenzione allo Stadio “Morreale – Proto”.

La pulizia generale delle tribune, il miglioramento dell’area di calpestio esterna agli spogliatoi, la riqualificazione dei bagni, la manutenzione del manto erboso, il rifacimento dell’intonaco delle mura di cinta dello Stadio. Uno sforzo che ha coinvolto personale del Comune di Cittanova, l’azienda Ediltecnica di Scarpino e l’azienda “Rocco Guerrisi Costruzioni S.r.l.”.

In particolare, la “Rocco Guerrisi Costruzioni” ha progettato e eseguito il rifacimento del look esterno dello Stadio: quasi duecento metri lineari di rinzaffo, arriccio e intonaco che restituiscono un’immagine della struttura assolutamente migliorata e moderna.

Il programma di interventi proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori azioni mirate alla manutenzione delle aree destinate al pubblico.