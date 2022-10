As.NALI – Calabria con una delegazione di Pmi – PANIFICATORI – sarà ricevuta oggi alle ore 16.30 da S.E. Prefetto di Reggio Calabria Dott. Massimo Mariani. As.NALI – presenterà lo stato delle PMI L’aumento esponenziale delle utenze del gas e dell’energia elettrica e carburante, pongono a serio rischio la tenuta delle imprese in particolare della panificazione.

Come da previsioni effettuate dal nostro centro studi e di altre organizzazioni , con l’arrivo di settembre – ottobre è arrivato un ulteriore aumento, il cosiddetto ” caro bollette “che sta comportando un’impennata dei prezzi delle materie prime energetiche per le imprese che ricadono di conseguenza sui consumatori, ma con il rischio di chiusura di oltre 5000 mila attività in Italia (Calabria 400 pmi), con la conseguenza della perdita di posto di lavoro.

Rispetto al 2021 c’è stato un aumento di oltre il 145% del costo dell’energia, gas e sui derivati.

Il Governo intervenga con urgenza”

Bisogna intervenire subito con misure specifiche e mirate, anche attraverso l’erogazione di sostegni, per cercare di bloccare questa crisi economica che rischia di far tornare indietro il nostro Paese, con la chiusura di attività e perdita di posti di lavoro.