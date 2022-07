Nella giornata del 14 c.m. si è svolta su richiesta di A.S.A.L.I., una riunione presso la Motorizzazione di Reggio Calabria alla presenza dell’ing. Panacea, coadiuvato dai responsabili dei vari settori; del Presidente Regionale di As.N.A.L.I., Rosario Antipasqua insieme dell’avv. Domenico Francesco Riganò, resp. dell‘ ufficio legislativo As.N.A.L.I.; per il direttivo era presente il Collega, Domenico Veltre con il collega, Vincenzo Loiero agenzia Gioiosa Ionica.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità, il confronto si è concentrato sugli aspetti di criticità che riguardano i settori della MTC, in primis un aspetto maggiormente critico è la mancanza di personale, che inevitabilmente si ripercuote in maniera negativa nei rapporti tra uffici e agenzie pratiche automobilistiche.

Il confronto si è concluso cercando di individuare delle soluzioni mirate che permettano, con la collaborazione congiunta fra tra le parti, di snellire e facilitare i rapporti inter partes e ridurre i tempi per il disbrigo delle pratiche.

Infatti, sia l’ing.- Panacea che il Presidente Antipasqua, hanno concordato di riaggiornarsi tra qualche settimana, per decidere sulle varie proposte avanzate durante la riunione.