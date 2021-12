La delegazione regionale calabrese dell’As.N.A.L.I. – Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori – composta dal Presidente Regionale Rosario Antipasqua e dal Responsabile dell’Ufficio Legislativo e Politiche del Lavoro l’avv. Domenico Francesco Riganò, è stata ricevuta dal Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Avv. Carmelo Versace, insieme al dott. Francesco Battaglia del settore Istruzione e Formazione Professionale dell’Ente.

L’incontro è stato molto cordiale, i temi affrontati sono stati il lavoro e le PMI, lo sviluppo del commercio di vicinato e le opportunità del PNRR per il nostro territorio. Per sfruttare al meglio le risorse del recovery Fund, entrambe le parti concordano sulla necessità di instaurare rapporti collaborativi tra le varie realtà territoriali e le istituzioni.

In tal senso, il Presidente Antipasqua ha manifestato la massima disponibilità di As.N.A.L.I. ad offrire il proprio supporto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, per rilanciare lo sviluppo economico e sociale del territorio Reggino.