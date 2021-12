As.N.A.L.I. al servizio delle PMI

Si è svolta nei gironi scorsi, una riunione a Gioia Tauro presso la Sede Regionale di As.N.A.L.I., della Direzione Regionale, per far il punto sull’attività e sull’iniziative che si sono svolte durante l’anno ormai concluso. Nonostante , le varie difficoltà legate alle pandemia, che limitava la partecipazione in presenza delle varie imprese associate, la Direzione si ritiene molto soddisfatto per i risultati raggiunti, perché attraverso i mezzi di comunicazione digitale, si è riuscito ad coinvolgere attivamente i propri associati, soprattutto i vari operatori che svolgono la loro attività nei piccoli Comuni. L’obbiettivo è stato quello dell’ informazione e della formazione per far cresce ogni impresa nel proprio settore. Nonostante la crisi economica , rispetto al 2020 gli operatori hanno recuperato in termini di vendita, ma la stabilità economica è ben lontana rispetto i livelli del periodo pre-covid.

Visto il prolungarsi dello stato di emergenza sanitaria legata alla pandemia e visto che i dati non sono incoraggianti sia sul paino economico che quello occupazionale, As.N.A.L.I., ha chiesto attraverso il proprio Presidente Nazionale ,sia al Governo centrale , che quello Regionale, di programmare e dare attuazione a vari sostegni economici per tutte le categorie delle PMI.

As.N.A.L.I., in questo anno ha cercato di essere al servizio delle PMI, soprattutto del settore del turismo, commercio e artigianato, attivando vari servizi come quello dell’ accesso al credito agevolato e lo sportello energia, sicurezza e ambiente.

La Direzione Regionale, sta programmando l’attività e i vari servizi da fornire ai propri associati, come quello della digitalizzazione , promuovere lo sviluppo dell‘imprese di vicinato soprattutto nei piccoli Comuni. A tal proposito, As.N.A.L.I. , in questi mesi ha attivato delle interlocuzioni nel rispetto dei propri ruoli, sia con La Regione Calabria che con La Città Metropolitana di Reggio Calabria, inviando proposte per lo sviluppo economico per le PMI Calabresi. L’ intento dell’ Associazione di categoria è quello di collaborare in maniera attiva anche con la Camera di Commercio di Reggio Calabria, per attuare iniziative utili all’ imprese.Nei prossimi giorni , partirà il Tesseramento As.N.A.L.I. – 2022 con la presentazione della card , ricca di opportunità per gli associati As.N.A.L.I., con più servizi, più informazione e formazione , per essere sempre al fianco dell’ imprese e costruire tutti insieme la Calabria del futuro.

Il Presidente Regionale As.N.A.L.I.

Rosario Antipasua