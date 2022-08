Il Gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale esprime piena ed incondizionata solidarietà al deputato ed amico On. Francesco Cannizzaro ed a tutti i suoi collaboratori per il vile attentato subito.

Per gli esponenti azzurri che rappresento non sono questi i metodi e le modalità per incutere paura o condizionare l’attività politica di Cannizzaro e di tutta Forza Italia.

Continueremo nella nostra azione di sostegno alle politiche già avviate per lo sviluppo del nostro territorio e per diffondere il nostro programma di governo in occasione dell’imminente campagna elettorale che troverà in Francesco Cannizzaro un punto di riferimento certo per i bisogni della comunità calabrese.