Il Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia

annuncia e riceve 20 nuovi Carabinieri, provenienti dagli Istituti di formazione

dell’Arma, che andranno ad integrare le forze dell’ordine presenti sul territorio.

L’arrivo di questo personale rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento

delle attività di sicurezza e controllo del territorio nella provincia di Vibo Valentia.

Dopo un periodo di addestramento presso le Scuole Allievi e una formazione specifica

presso le Stazioni cui sono stati destinati, i nuovi Carabinieri si sono già uniti ai loro

colleghi presenti sul campo, contribuendo a garantire un servizio di tutela dei cittadini

sempre più efficiente e tempestivo. Questa integrazione permetterà di rafforzare la

presenza dell’Arma sul territorio e di affrontare in maniera più efficace le sfide legate

alla sicurezza.

L’arrivo dei 20 nuovi Carabinieri, che si aggiunge agli oltre 400 già presenti a tutela

dei cittadini di tutta la provincia vibonese, è il risultato di un impegno costante da parte

del Comando Generale dell’Arma e del Comando Legione Carabinieri Calabria

nell’assicurare un adeguato livello di sicurezza nella comunità vibonese rappresentando

un ulteriore passo verso il potenziamento delle risorse umane e strumentali finalizzato

a contrastare efficacemente le varie forme di criminalità e a promuovere la sicurezza e

il benessere di tutti i residenti della provincia.

Il Colonnello Luca Toti, Comandante Provinciale dei Carabinieri a Vibo Valentia, ha

calorosamente accolto i nuovi Carabinieri, evidenziando la fiducia che ripone in loro,

quale nuova linfa, per garantire la sicurezza del territorio e dei suoi abitanti con nuova

dedizione e impegno. Durante un briefing informativo sulle peculiarità del territorio

vibonese e le sfide particolari che lo caratterizzano, il Colonnello Toti ha espresso la

sua profonda gratitudine a tutti gli uomini e le donne del Comando Provinciale, per il

loro costante servizio e dedizione dimostrati ogni giorno. Il Comandante Provinciale

ha ribadito ai Carabinieri neogiunti che “la Stazione dei Carabinieri è presidio di

legalità sul territorio e modello di accoglienza per il cittadino”; i nuovi Carabinieri

“potenzieranno i servizi di controllo del territorio, rafforzando quelli previsti per

l’approssimarsi della stagione estiva e i servizi di contrasto alla criminalità

organizzata”.

I militari saranno distribuiti su tutta la Provincia, in stretta collaborazione con le altre

forze di polizia, la magistratura e la Prefettura. Il loro impegno costante e la loro

professionalità contribuiranno a rafforzare il legame tra le forze dell’ordine e la

comunità locale, favorendo una collaborazione sempre più stretta e una maggiore

percezione di sicurezza tra i cittadini.