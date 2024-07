… E non finisce qui. È questo lo slogan che in questi giorni ha creato l’assessore Massimo Grimaldi – delegato a Spettacolo, Turismo ed Eventi nella giunta guidata dal sindaco Roy Biasi – per annunciare l’imminente partenza della rassegna musicale “Note d’Autore”. Con gli occhi e il cuore ancora pieni di emozione, dopo la straordinaria riuscita del concerto de “Le Vibrazioni” – domenica scorsa a conclusione della Fiera del libro una piazza Macri pienissima ha fornito un colpo d’occhio suggestivo che rimarrà nella storia – cresce l’attesa per il concerto che Francesco Baccini terrà il 3 agosto.

La kermesse, inserita nel cartellone di Un’Estate Capitale – il cui programma è frutto della contaminazione artistica propiziata dal titolo di Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024 – vedrà esibirsi anche Eugenio Finardi (8 agosto), Antonella Ruggiero (9 agosto) e Filippo Graziani (21 agosto).

Quattro big della scena musicale italiana, selezionati dal direttore artistico Domenico Barreca, le cui esibizioni saranno frutto di una scelta ben precisa – fatta dall’assessore Grimaldi – ovvero offrire serate in cui qualità musicale e cultura artistica si fondono. La terza edizione della rassegna “Note d’Autore”, che aggiunge questi altri grandi nomi ad un elenco di cui fanno già parte gli attori Alessandro Preziosi e Luca Ward – che si sono esibiti nell’ambito di Taurianova Capitale del Libro – promette quindi di mantenere quell’alto profilo che l’Amministrazione Comunale si è dato per garantire un’estate all’insegna della partecipazione, dello svago e dei messaggi culturali che propongono a livello nazionale una cittadina pienamente al centro delle dinamiche regionali di promozione turistica, anche grazie a manifestazioni come l’Infiorata e il Concorso Internazionale dei Madonnari-Città di Taurianova.

«Continuiamo ad alti livelli – commenta l’assessore Grimaldi – dimostrando anche un fortissimo gioco di squadra con le associazioni e i commercianti, che certamente si avvantaggeranno dall’incastro di date che abbiamo scelto per esaltare la partecipazione agli eventi in questi giorni disseminati in città. Ringrazio per questo anche l’assessore Maria Fedele, che ha voluto questa straordinaria integrazione tra il programma estivo e quello per il titolo di Capitale del Libro, nel comune obiettivo di esaltare l’immagine di Taurianova quale polo culturale che anche attraverso la musica d’autore può far parlare di sé ed attrarre visitatori da ogni parte della regione».

Gli spettacoli di Baccini, Finardi e Ruggiero saranno proposti nella Villa Fava, il cui teatro all’aperto si sta confermando un incantevole palcoscenico che consente una fruizione suggestiva per un rapporto molto confidenziale con l’artista, mentre l’esibizione di Graziani è prevista in piazza Macrì.