Spettacoli teatrali per bambini di tutte l’età, concerti al tramonto, passeggiate nel borgo, workshop dedicati al cinema e all’astronomia, degustazioni legate alla gastronomia territoriale, artisti del calabro di Giobbe Covatta, Uccio De Santis, Eman, Fabio Curto e Santino Cardamone e la magia del borgo ospitale di San Lorenzo Bellizzi: sono questi i componenti di un incantesimo culturale e turistico chiamato Exit – Deviazioni in Arte e Musica – Le notti belle a Bellizzi.

Il Festival Exit, riconosciuto dal Ministero della Cultura, e dalla Regione Calabria è inserito nel cartellone degli eventi legato a La Via del Pollino – San Lorenzo Borgo Ospitale, progetto finanziato a valere sul Fondo di sviluppo e coesione – FSC, Avviso Pubblico “Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi Calabria e il Potenziamento dell’Offerta Turistica e culturale”, promosso dalla Regione Calabria e organizzato dal Comune di San Lorenzo Bellizzi in collaborazione con Piano B, che cura la realizzazione della parte immateriale.

Il 25 e il 26 agosto il borgo custodito all’interno del Parco Nazionale del Pollino ospiterà una serie di eventi che permetteranno da un lato la scoperta del territorio, dall’altro l’esaltazione di varie forme d’arte capaci di esaltare l’animo dell’amanti del bello e dell’intrattenimento culturale.

Musica, teatro, cinema, trekking nel borgo e degustazioni si fonderanno in un pot-pourri d’eventi che ancora una volta trovano il proprio spazio naturale tra le antiche vie e le suadenti piazze del piccolo, ma mai domo, comune montano.

Il primo appuntamento in programma è previsto per le 17.30 del 25 agosto, con il trekking nel Borgo a cura di Gaetano Sangineto e Lorenzo Gugliotti. Alle 18.30 invece sarà il turno del teatro per famiglie con i burattini di Angelo Gallo, che presenterà Pinocchio, in piazzetta Via Adua). Il tramonto accompagnerà il concerto acustico di Fabio Curto che si esibirà in Piazza S.Pio X. Sarà invece Piazza Largo dietro la chiesa ad ospitare la simpatia scoppiettante di Uccio De Santis, a cui seguirà il concerto di Santino Cardamone.

La prima giornata di Exit – Le notti belle a Bellizzi, si concluderà all’insegna dei sapori, con uno spaghetto di mezzanotte che sarà possibile gustare in pieno centro storico, in Piazza Benedetto Croce.

La seconda giornata del Festival apre i battenti alle 17.30, nuovamente alla scoperta delle bellezze di San Lorenzo Bellizzi grazie al trekking nel borgo, a cura di Gaetano Sangineto e Lorenzo Gugliotti. Torna anche il teatro dei burattini per la famiglia con lo spettacolo “Zampalesta e lo Zzicrapu” a cura di Angelo Gallo, sempre alle 18.30 e sempre in Piazzetta Via Adua. Il tramonto invece farà da sfondo per il concerto in acustica di Eman, che avrà luogo in Piazza S. Pio X.

Ma il 26 agosto sarà una giornata dedicata al cinema ricca di eventi, con la collaborazione con Fuori Campo 4 – Il Cinema in Festa, la rassegna cinematografica itinerante ideata e diretta da Rete Cinema Calabria: alle 18.30 apertura dei lavori, moderati da Ernesto Orrico, seguiti dall’incontro con la regista Vania Cauzillo. Alle 20.10 proiezione del cortometraggio “Friend” di Andrey Svetlov a cura di Calabria Short Movie International Festival. Alle 20.30 proiezione del documentario “Il Mondo è troppo per me” di Vania Cauzillo.

Il mitico Giobbe Covatta, con lo spettacolo teatrale “Scoop (Donna Sapiens) sarà protagonista della serata, sul palco di Piazza Largo Dietro Chiesa. Dopo le tante risate, fusa a stimoli di riflessione, marchia di fabbrica dell’autore di “Parola di Giobbe”, le note delle canzoni di De Andrè si diffonderanno tra i vicoli di San Lorenzo Bellizzi, grazie al concerto “Gli arcobaleni di altri mondi intorno a Fabrizio De André”. Saranno le stelle e il buon vino, infine, a chiudere la due giorni del festival. Allo scoccare della mezzanotte, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Menkalan sarà possibile scrutare il firmamento e degustare i vini delle cantine vinicole del territorio.

Un programma opulento dunque, pensato e ideato per creare una simbiosi perfetta con il territorio, in un susseguirsi di appuntamenti attraverso quale sarà possibile scoprire le prerogative e le meraviglia di un borgo accogliente, denso di storia e suggestioni!

La partecipazione a tutti gli appuntamenti festival Festival Exit è completamente gratuita!

E’ richiesta la prenotazione per gli eventi di trekking urbano, da effettuare tramite la mail press@pianob.eu.

Exit – Deviazioni in Arte e Musica – Le notti belle a Bellizzi aspetta tutti coloro che vorranno immergersi nel borgo accogliente di San Lorenzo Bellizzi giorno 25 e 26 agosto per chiudere l’estate all’insegna della cultura del bello e dell’intrattenimento mai banale.

San Lorenzo Bellizzi – Borgo Ospitale è un progetto, organizzato dal Comune di San Lorenzo Bellizzi in collaborazione con Piano B, che cura la realizzazione della parte immateriale nell’ambito di Culture tour: Arte e Mondo Rurale.

Il progetto è sviluppato in collaborazione Borghi Autentici D’Italia Pro Loco Pollino Orientale, I Ragazzi di San Lorenzo, Rete Cinema Calabria, Orizzonte degli eventi, AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali e Escursionistiche.