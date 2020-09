Il prossimo 4 e 5 Ottobre si voterà per il ballottaggio delle elezioni amministrative, a Crotone dove mi auguro prevalga con forza il cambiamento espressa dalla candidatura di Vincenzo Voce, a Castrovillari dove faccio un caloroso in bocca al lupo a Mimmo Lo Polito perché venga riconfermato sindaco e a Cirò Marina dove spero prevalga la voglia di rinnovamento espressa dalla candidatura di Giuseppe Dell’Aquila. Ma un pensiero particolare va a Reggio Calabria e a Giuseppe Falcomatà insieme alle candidate e ai candidati di articolo UNO, a cui va un abbraccio ed un sentito ringraziamento per l’importante risultato raggiunto, così ha dichiarato su Facebook il Deputato e responsabile organizzazione di Articolo Uno Nico Stumpo.

Abbiamo scommesso sulla rielezione a Sindaco di Giuseppe Falcomatà – prosegue il bersaniano Stumpo- in nome delle battaglie condivise in questi anni, la stabilizzazione di centinaia di lavoratori precari, il salvataggio dal fallimento dell’azienda locale di trasporto pubblico, il passaggio da zero a tre nuovi asili nido comunali, l’eliminazione del debito comunale e sono solo alcuni degli elementi che hanno caratterizzato il cambiamento che questa amministrazione ha compiuto.

Aver raggiunto la normalità, per un comune che solo pochi anni addietro è finito sulle pagine nazionali per lo scioglimento per mafia, riconsegna finalmente la dignità che Reggio ed i reggini meritano, per proiettare la città dello stretto al centro di un grande progetto di ripartenza e riscatto del mezzogiorno.

Per questo sono convinto che non si può consegnare Reggio e la sua storia ad una destra regressiva e pericolosa che ha scritto le pagine più drammatiche della storia di questa città e che oggi si ripresenta dinanzi agli elettori nel nome dell’indipendenza della padania e con l’unico obiettivo di ridurre diritti e risorse ai reggini per realizzare il progetto dell’autonomia differenziata che vorrebbero Matteo Salvini e la Lega per gli interessi del Nord contro il Sud.

Sono le ultime ore di una campagna elettorale dura e difficile, che sono certo premieranno passione e trasparenza per Reggio, serve l’ultimo sforzo e noi ci siamo, così ha concluso l’esponente nazionale del partito che fa riferimento al Ministro della Salute Roberto Speranza.