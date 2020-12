Arriva Babbo Natale a Taurianova con Miriam Sorace

Ennesima due giorni di manifestazione natalizia ideata dalla brava e poliedrica Miriam Sorace. Tutti conosciamo oramai la talentuosa Miriam per le sue capacità comunicative e sociali. Da sempre presente sul territorio della piana di Gioia Tauro con iniziative stagionali benefiche come la Befana e Babbo Natele. Miriam è attiva durante tutto l’anno con i “Nasi della Gioia” un gruppo di clown capitanato dallo scultore Cosimo Allera. Da anni portano ai malati un sorriso tra gli ospedali cittadini ( clown terapy). L’associazione si sposta e raggiunge le case di riposo anziani di Paravati (VV) presso il polo mariano sognato e voluto dalla mistica Natuzza Evolo. Quest’anno sia gli spettacoli che il volontariato sono stati tutti un po’ sfalzati causa pandemia mondiale; i buoni propositi sono stati oppressi da altre priorità, ma la passione di Miriam non si ferma! Durante il giorno lei è una bravissima e impegnata professionista della Credem di Taurianova, mentre nel tempo libero presta la sua verve ad altre attività benefiche. Ricordiamo la fortunata Corrida, con talenti provenienti da ogni parte della piana; risate e divertimento assicurate, che Miriam conduce con stile e grande umorismo insieme al giornalista Michel Dessí, anch’esso di Taurianova. Come la stessa Miriam dice: 《 tutto nasce da una grande passione per il mio paese e le tradizioni che sono legate ad essa!》. Sabato e domenica scorsi, Miriam sfoggiando un bellissimo abito fornito da Dexsi, ha potuto fare il primo giro di ispezione per la città, a bordo della sua eco-slitta blu, perfettamente in linea con il DPCM di Conte. Miriam a bordo del velocipede con tanto di carrello per il trasporto delle letterine e sacchi sorpresa è partita per la nuova missione Natale 2020. Nella giornata di sabato 12 dicembre la nostra Babbo Natale con tanto di mascherina e barba bianca ha dedicato il suo tempo alla raccolta delle letterine, incontrando i bambini di Taurianova a debita distanza, il tutto seguendo le norme del distanziamento sociale. Il suo giro l’ha vista protagonista tra via Roma, Via Senatore lo Schiavo e via XXIV MAGGIO , il corso cittadino, sino a toccare ogni zona di Taurianova, anche la Circonvallazione. Miriam ha dedicato la domenica pomeriggio alla consegna di regalini, dolcetti e giochini. Si ringraziano i commercianti di Taurianova che hanno aperto le porte a Babbo Natale con fiducia e disponibilità. Anche questa volta Miriam a fatto goal, segnando1 l’obbiettivo! Donare gioia e speranza. Un plauso a lei, a tutte le persone che l’hanno supportata in questa idea a favore dei bambini totalmente gratuita e auto sponsorizzata da Miriam stessa. Un caloroso abbraccio virtuale a tutti i piccoli amici che hanno creduto in lei consegnando una lettera con all’interno i loro pensierini più dolci e i loro sogni. Chiediamo a Miriam cosa l’abbia spronata ad organizzare evento in un periodo così difficile per l’umanità intera, dove la parola d’ordine è mantenimento delle distanze e prevenzione? Miriam:《 La voglia e la gioia di vedere vivere il mio paese, di dare vita e movimento per superare i momenti bui che stiamo attraversando offrendo un po’ di normalità 》. Cosa speri di portare nella tua comunità a Taurianova? Miriam: 《Regalare frammenti e momenti di spensieratezza per ricordarci che il Natale arriva e va vissuto von la gioia del cristiano! Il mio messaggio conclusivo vorrei che fosse questo: Ama, amate, amiamo…perché l’amore è l’addobbo più bello del nostro cuore ed è la cosa più bella della vita!》 Miriam con una semplice maschera iconografica che rappresenta tutte le nostre speranze nel futuro, in un clima di festa e ricco di addobbi , ricorda di non dimenticare l’amore, l’addobbo più bello del nostro cuore: 《 non smettiamo di amare perché l ‘amore è il motore che fa girare il mondo. Buon Natale a tutti!》