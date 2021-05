Le più vive congratulazioni alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e alla Polizia di Stato per l’operazione odierna che ha permesso la cattura di un latitante legato alla ndrangheta.

Ulteriore e inequivocabile segno di come lo Stato sia presente e lavori costantemente per dare sempre maggiore sicurezza al nostro territorio a garanzia di tutti i liberi e onesti Cittadini.

Per l’Amministrazione Comunale

Il Sindaco

Alessandro Giovinazzo