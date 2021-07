È stata brutalmente aggredita dal marito, mentre si trovava all’interno di un’attività commerciale, la donna villese soccorsa qualche giorno fa dagli agenti della Polizia di Stato in servizio di Volante al Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni.

L’uomo, fermato dal personale del negozio e da un agente della Polizia di Stato in forza presso il Commissariato di Gioia Tauro, libero dal servizio, è stato prontamente identificato dalla pattuglia della Volante, immediatamente intervenuta sul posto, su segnalazione della locale Sala Operativa.

Gli operatori, una volta sul posto, hanno appreso che l’aggressore, con un’inaudita violenza, per futili motivi, ha colpito più volte la moglie con la stampella che usava per deambulare sferrandole anche un violento schiaffo. Gli stessi, hanno subito sollecitato l’intervento del personale del 118 affinché apprestasse la necessaria assistenza sanitaria alla vittima cui veniva diagnosticato un trauma contusivo alla mano destra con diversi giorni di prognosi.

Dal racconto della donna è emerso il suo completo stato di soggezione nei confronti del marito e che quanto accaduto era soltanto l’ultimo episodio di tutta una serie di quotidiane aggressione fisiche e morali cui la stessa, da tempo, veniva sottoposta.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che ha poi convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa con l’ulteriore prescrizione di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo o modalità.