Finita la latitanza di Salvatore Roberto Perricciolo, l’ultimo di un sodalizio criminale di sedici persone di diverse nazionalità, condannate in via definitiva con la conferma in Cassazione della condanna della Corte d’Appello di Perugia dell’ottobre 2022. L’uomo di 44 anni è di origine calabrese, latitante alla vigilia della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Cassazione il 13 febbraio di quest’anno, è stato arresto ieri sera a Capodistria, in Slovenia, dove si era rifugiato. La pena inflitta ammonta a 21 anni di reclusione, con una pena residua da scontare di circa quindici anni. L’uomo è ora in attesa di essere estradato in Italia. L’arresto è stato eseguito al culmine di una capillare e complessa attività investigativa coordinata dal Procuratore Generale di Perugia, in collaborazione con l’Ufficio interforze di Polizia Giudiziaria alle dirette dipendenze dello stesso Procuratore Generale, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri di Ancona e con il contributo del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Fermo.