Nei giorni scorsi, personale della Squadra Volante della Questura di Catanzaro ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro a carico di un soggetto pregiudicato.

Lo stesso, nella giornata del 20 giugno scorso, nel giro di poche ore, in Catanzaro Lido, si era reso responsabile di due reati: un furto con strappo di una borsa ai danni di una donna che, a bordo della propria auto, era incolonnata nel traffico, all’altezza del passaggio a livello di Catanzaro Lido. Nella circostanza, il giovane è stato fermato dagli Agenti della Squadra Volante e la borsa recuperata e restituita alla vittima, che ha riportato solo un grande spavento.

Qualche ora dopo, in piazza Garibaldi di Catanzaro Lido, il medesimo giovane si è reso responsabile di una rapina, ai danni di due giovani, cui l’autore, armato di coltello, si era fatto consegnare il denaro posseduto, 25 euro. Nella circostanza, gli Agenti della Squadra Volante intervenuti sul posto, hanno ricostruito i fatti ed individuato l’autore attraverso la visione di immagini dei circuiti di videosorveglianza cittadini.

Dopo le formalità, l’autore dei reati è stato associato presso la Casa Circondariale di Catanzaro.