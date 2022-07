Nella tarda serata del 27 luglio u.s., gli Agenti della Polizia di Stato delle Volanti hanno arrestato un minorenne che, poco prima, si era reso responsabile di una rapina aggravata in strada ai danni di altri 2 fratelli minorenni e, successivamente, di una rapina all’interno dell’abitazione degli stessi minori.

Il giovane, dopo aver minacciato i ragazzi, si è impossessato dei telefoni cellulari e delle scarpe sportive indossate da una delle due vittime. Il rapinatore ha, poi, costretto i giovani a condurlo presso la loro abitazione ove, sotto la minaccia di un coltello, si è fatto consegnare dai nonni 100 euro, contanti di cui avevano disponibilità.

Il personale delle Volanti ha iniziato un’immediata ricerca dell’autore che, grazie alle indicazioni fornite dalle vittime e alla visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, è stato rintracciato.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della refurtiva che è stata riconsegnata alle vittime. Gli Agenti delle Volanti hanno anche rinvenuto e sequestrato un coltello utilizzato per minacciare le vittime.

L’arresto è stato comunicato alla competente Autorità Giudiziaria che ha disposto la misura degli arresti domiciliari.