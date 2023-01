Premesso che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fomite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non e stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Nella tarda mattinata dello scorso 28 dicembre, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di Controllo del Territorio disposti dal Questore di Catanzaro durante il periodo delle festività Natalizie – che vede quotidianamente impegnati equipaggi del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme – gli Agenti della Squadra Volanti e della Squadra Investigativa hanno proceduto al controllo, nel centro cittadino, di un giovane pregiudicato con precedenti per reati in materia di stupefacenti. Nella circostanza, lo stesso veniva trovato in possesso di una pistola tipo revolver in calibro 320 con matricola abrasa.

Il giovane, S.C. di anni 26, veniva accompagnato in Commissariato per ulteriori accertamenti ed al termine veniva tratto in arresto perché gravemente indiziato del delitto di illegale detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma clandestina, e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura di Lamezia Terme, veniva associato alla Casa Circondariale di Catanzaro.

In data 29 dicembre, l’arresto di S.C. veniva convalidato dal Giudice presso il

Tribunale di Lamezia Terme e veniva disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale pende in fase investigativa.