La notte di Natale i Carabinieri del Comando Stazione Carabinieri di Amantea coordinati dal Comando Compagnia CC. di Paola, nell’ambito dei controlli a persone sottoposte a misure detentive , hanno tratto in arresto in flagranza di reato per Furto Aggravato di Energia Elettrica un 53 enne di Amantea, già sottoposto alla detenzione domiciliare per espiazione cumulo di pena.

In particolare nel corso di un accurato controllo e conseguente perquisizione domiciliare i militari dapprima rinvenivano, sebbene in modiche quantità, tutte le droghe di maggiore utilizzo: hashish, marijuana e cocaina, e nel contempo anche con l’ausilio di personale Enel Distribuzione giunto sul posto, accertavano l’esistenza di un Bypass occultato sotto l’intonaco del muro che consentiva l’illegale allaccio alla rete pubblica per l’alimentazione dell’abitazione. La sostanza stupefacente sottoposta a sequestro amministrativo, mentre il titolare dell’abitazione veniva dichiarato in stato di arresto per furto di energia elettrica e posto a disposizione del magistrato di turno coordinato dal Procuratore Capo F.F. Dott. Ernesto SASSANO.

Nella mattinata del 26 c.m. presso il Tribunale di Paola all’esito della relativa udienza veniva convalidato l’arresto.