I Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, un 38enne pregiudicato del posto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile), al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che i Carabinieri della Stazione di Cosenza Centro, in esito a perquisizione personale e domiciliare di iniziativa, hanno rinvenuto nella sua esclusiva disponibilità, abilmente occultati all’interno della propria abitazione, nel centro storico di Cosenza, circa 8 kg. di marijuana (suddivisi in 15 involucri di plastica termosaldati) e circa 80 gr. di hashish (suddivisi in 2 involucri di plastica termosaldati), unitamente ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, è stato associato presso la casa circondariale di Cosenza.