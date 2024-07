Nell’ambito delle attività di contrasto al crimine e repressione dei reati, personale del Commissariato di Lamezia Terme, nella giornata di ieri 23 luglio, in ottemperanza all’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in data 19/07/2024, ha tratto in arresto un trentenne lametino di origine marocchina, condannato alla pena di 1 anno, 3 mesi e 28 giorni di reclusione per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già noto alle cronache per essere stato coinvolto in reati contro la persona e il patrimonio, è stato associato alla Casa circondariale di Catanzaro.