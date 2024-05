I Carabinieri della Stazione di Maida, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, durante predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti e armi, hanno tratto in arresto un soggetto 22enne, incensurato, residente nella frazione Vena di Maida, siccome sorpreso nella flagrante illecita detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio e di un’arma clandestina.

A destare i sospetti dei militari è stato un via vai di giovani, ad ogni ora del giorno, anomalo e continuo, dall’abitazione dello stesso. A seguito quindi di accurati controlli personali e domiciliari, il giovane è stato trovato in possesso di 1.125 gr. di sostanza stupefacente del tipo Marijuana in parte suddivisa in dosi, quasi un grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish, 3 spinelli, vario materiale da confezionamento e due bilancini di precisione perfettamente funzionanti. Inoltre, lo stesso è stato trovato in possesso di una pistola cal.7,65 marca “Walther”, con matricola abrasa e completa di 7 munizioni.

Si è proceduto, quindi, al suo arresto in flagranza con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo gli adempimenti di rito lo stesso è stato tradotto presso il carcere di Catanzaro Siano a disposizione dell’AG.

Il relativo procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.