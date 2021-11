Arrestato il presunto pirata della strada che ieri sera ha ucciso la 27enne di origine nigeriana in via Mascagni, l’uomo era alla guida del furgone e si era allontanato senza prestare soccorso.

La malcapitata stava camminando lungo il ciglio della strada in compagnia di altre persone della stessa nazionalità, quando è stata investita dal 31enne alla guida del furgone.

L’uomo è stato individuato dai carabinieri grazie ad alcune testimonianze ed è stato posto agli arresti domiciliari, l’uomo avrebbe dichiarato di non essersi accorto di nulla, pensando di aver preso una buca.