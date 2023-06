Nella maxioperazione di stamanti è finito anche agli arresti domicialiari l’ex consigliere regionale Vincenzo Sculco, Nell’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Complessivamente 123 gli indagati e 43 misure cautelari.

Coinvolto anche l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e Sebastiano Romeo che secondo la Dda avrebbe messo a disposizione “un consistente pacchetto di voti da attingere dal proprio bacino elettorale, in occasione delle elezioni regionali da effettuarsi tra il 2019/2020, in cambio dell’appoggio della candidatura di Flora Sculco, figlia di Vincenzo, che si sarebbe candidata quale consigliere regionale; allo stesso modo, Sebastiano Romeo, consigliere regionale di Reggio Calabria avrebbe anch’egli sostenuto Oliverio”. Tra gli indagati in questo filone anche Nicola Adamo, tutti insieme per una serie di presunti delitti contro al Pubblica Amministrazione.