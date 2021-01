Proseguono i servizi dalla Compagnia Carabinieri di Scalea sul fronte del contrasto allo spaccio ed al consumo di droga nel territorio dell’alto tirreno cosentino.

Nel fine settimana, a Scalea, i militari della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto due giovani di Scalea G.R. e P.A., entrambi 27enni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I fatti risalgono alle ore 11:00 circa di sabato 08 gennaio 2021 quando i militari hanno fermato i due scaleoti, a bordo dell’autovettura di uno dei due, in una via periferica della città. Insospettiti dall’ingiustificato stato di agitazione di entrambi, i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare rinvenendo, occultati nell’abitacolo dell’autovettura e precisamente nella cuffia della leva del cambio, un sacchetto trasparente contenente 150 grammi di cocaina.

Le analisi condotte con celerità dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dell’Arma dei Carabinieri hanno permesso di accertare che dal quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, sulla base del principio attivo contenuto nello stesso, avrebbero potuto essere ricavate circa 876 dosi, da destinare alla vendita al dettaglio, per un volume d’affari superiore ai 10.000 euro.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, i due giovani sono stati dichiarati in arresto e condotti presso la Casa Circondariale di Paola. Nel corso dell’udienza di convalida, svoltasi ieri 12 gennaio 2021, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.