I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno tratto in arresto C.G., 40enne e B.G., 34enne, entrambi di San Pietro a Maida (CZ), per i reati di detenzione e porto di arma clandestina in concorso e detenzione di munizionamento da guerra.

Di fatto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito dell’attività di pattugliamento del territorio, hanno fermato i due soggetti in argomento a bordo di un fuoristrada nella periferia ovest di Lamezia Terme. Nell’ambito del successivo controllo gli operanti hanno rinvenuto, occultata sotto il sedile anteriore destro del veicolo, una pistola Browning cal. 6,35 con matricola abrasa, relativo caricatore inserito con 5 cartucce, nonché 2 coltelli a serramanico.

L’attività è stata subita estesa alle abitazioni dei due coinvolti. In particolare presso l’abitazione di B.G. sono state rinvenute piccoli quantitativi di marijuana ed hashish, nonché una cartuccia cal. 7,62, considerato munizionamento da guerra. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e verrà custodito in attesa di essere analizzato.

Gli arrestati, a seguito degli accertamenti di rito, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari. Nel pomeriggio di oggi, il Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura della Repubblica che coordina le indagini, ha convalidato gli arresti, sottoponendo i coinvolti alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.