Lo scorso fine settimana, personale del Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido, con l’ausilio di Unità cinofila della Questura di Vibo Valentia, ha tratto in arresto C.S., per i reati di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

A seguito di perquisizione domiciliare, il personale operante ha rinvenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana, custodita all’interno di un posacenere, per un peso complessivo di circa 0,67 grammi.

La perquisizione proseguiva all’interno dell’attività commerciale gestita da C.S., dove, all’interno di un ripostiglio, sono state rinvenute sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, per un peso complessivo di grammi 57, un bilancino di precisione.

Durante la fase delle perquisizioni, C.S. rivolgeva, nei confronti di uno degli Agenti operanti, frasi minacciose che coinvolgevano anche la famiglia di quest’ultimo, motivo per cui lo stesso veniva deferito anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il C.S. veniva, pertanto, tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.