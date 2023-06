Si rinforza con nuove risorse umane altamente specializzate e qualificate l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal).

Nella giornata di oggi, hanno preso servizio l’ing. Francesco Salomone, specializzato in ingegneria ambientale e assegnato presso il Centro Regionale Arpacal Multirischi – Sicurezza del Territorio, l’Avv. Giovanna Gallo, specializzata in materie amministrative ed assegnata alla Direzione Generale – Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, l’Avv. Rocco Faga, esperto di diritto degli Enti locali e Amministrazioni pubbliche, assegnato presso il Settore Affari istituzionali – Legali – Pianificazione – Performance – Controllo e l’ing. Erika Polimeni, esperta di tematiche ambientali, proveniente dall’ARPA Veneto, assegnata al Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria.

Si completa cosi, la prima fase del procedimento di implementazione del personale tecnico – amministrativo a beneficio della capacità operativa dell’Agenzia.