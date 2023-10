ArpaCal, Baldino (M5S): “Da Occhiuto collezione di figuracce per la Calabria”

ROMA – “La grave misura cautelare coinvolgente Carlo Maria Medaglia che soli pochissimi giorni fa era stato individuato quale neo commissario di Arpacal rappresenta l’ennesima pagina triste per la Calabria intera. Non è infatti la prima vicenda giudiziaria che coinvolge questa legislatura regionale e che vede Occhiuto ormai collezionare brutte figuracce. Peccato che a pagarne le spese non sia lui o la sua giunta ma la Calabria e la sua immagine. La nostra regione merita scelte ben ponderate e non dettate da logiche di partito cui appartiene il Presidente di turno. Non possiamo permetterci tali scivoloni perché siamo da troppo tempo in attesa di uno scatto in avanti soprattutto sul tema della reputazione. La vicenda ha del clamoroso tanto più se si considera la funziona fondamentale che Arpacal svolge per la nostra regione, per la salute di tutti i calabresi e della nostra economia. Auguro in ogni caso a Carlo Maria Medaglia di chiarire presto ogni addebito contestatogli, e di uscire indenne dalla triste vicenda giudiziaria, ma la responsabilità politica è ben chiara e su questo il mio augurio è che la Calabria possa presto e definitivamente voltare pagina”, così in una nota Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S alla Camera dei Deputati.