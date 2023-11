Sono aperti da oggi, sulla piattaforma inPA della Pubblica Amministrazione, i bandi relativi al reclutamento per un posto da Funzionario-Collaboratore Tecnico Professionale Meteorologo (Fisico) ed un posto da Funzionario-Collaboratore Tecnico Professionale Meteorologo (Ingegnere).

La selezione di personale specializzato al Servizio Meteorologico Regionale rappresenta il completamento di investimenti programmati attraverso i Fondi POR 2014-2020, che hanno consentito di attrezzare la sede con infrastrutture tecnologiche avanzate nei locali di Vaglio Lise, a Cosenza.

Le nuove assunzioni, allineate ai bandi del Sistema Nazionale delle Agenzie per la protezione

ambientale (SNPA) di cui Arpacal fa parte, permetteranno il necessario salto di qualità del sistema regionale di allertamento gestito dal Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal.

Le competenze tecniche che andranno a operare nelle attività dell’area Meteo consentiranno di elevare le capacità del sistema di allertamento regionale tramite previsioni meteorologiche più accurate su scala locale.

Arpacal è l’unica Agenzia ambientale nel Meridione che, a seguito del DPR 186/2020, è diventata Ente Meteo del Servizio Meteorologico Nazionale e nodo per la Calabria di Italia Meteo, l’Agenzia Nazionale per la Meteorologia e la Climatologia preposta a svolgere, nel Paese, il coordinamento della gestione delle attività in materia di meteorologia e climatologia, al fine di supportare le autorità statali e regionali di protezione civile, di tutela della salute e dell’ambiente, di politica agricola, del sistema di allerta per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.