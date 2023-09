Arnaldi batte Borg, Italia alle Finals di Davis a Malaga

BOLOGNA (ITALPRESS) – Missione compiuta: Matteo Arnaldi vince il primo match della sfida tra Italia e Svezia e gli azzurri staccano il biglietto per le Finals di Coppa Davis in programma a fine novembre a Malaga. Il 22enne sanremese, numero 47 del ranking Atp, ha battuto in due set, in un’ora e 21 minuti, con il punteggio di 6-4 6-3, il figlio d’arte Leo Borg, numero 334 del ranking. I due hanno infiammato la Unipol Arena e acceso i tifosi emiliani e non che hanno affollato gli spalti, in una sfida combattuta punto a punto. Ma alla fine ha avuto la meglio Arnaldi: “E’ stata una bella settimana, una grande esperienza, sono contento di aver portato il punto alla squadra – esulta il giovane tennista ligure – Parto sempre un pò a rilento, è una mia caratteristica, ma ho imparato ad accettarla. Dedico questa vittoria a tutti gli italiani”.

L’Italtennis, a prescindere di come proseguirà la sfida con la Svezia, ha la certezza del secondo posto nel Gruppo A, e a Malaga nei quarti affronterà o l’Olanda, prima nel Gruppo D, oppure una tra Gran Bretagna e Australia. Il sorteggio è in programma martedì 19 settembre a Londra.

