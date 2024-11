Sono 49 le misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia eseguite questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato di Crotone con l’accusa di aver costituito una associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e armi. Tutti gli indagati (40 in carcere, 4 ai domiciliari e 5 sottoposti all’obbligo di firma) sono del Crotonese tranne uno di nazionalità albanese. Un arresto è stato eseguito anche a Cirò ed un altro a Isola Capo Rizzuto. Tra le persone sottoposte a misura cautelare diversi sono gravati da precedenti specifici, già coinvolti in altre indagini sullo spaccio di stupefacenti in città. Nomi come Armando, Domenico e Francesco Bevilacqua o come Antonio e Domenico Passalacqua stanziati con i rispettivi nuclei familiari nel quartiere popolare Acquabona, da anni una delle principali piazze di spaccio di Crotone. E ancora, tra gli indagati, figurano Pantaleone Laratta, della frazione Papanice da sempre sotto il dominio della cosca Megna, Andrea La Forgia e Francesco e Antonio Macrì che hanno la loro base operativa nel quartiere Gesù, crocevia dei traffici di droga e armi dove negli anni passati le bande di spacciatori non hanno esitato ad affrontarsi a colpi di arma da fuoco in mezzo alla pubblica via all’ora di punta.

I nomi degli indagati

In carcere:

Amato Damiano

Asteriti Gaetano

Asteriti Vittorio

Bevilacqua Armando

Bevilacqua Domenico

Bevilacqua Francesco

Citati Mario

Fiorini Vincenzo

Foschini Gianluigi

Furiglio Saverio

Gelfo Roberto

Greco Pasquale

La Forgia Andrea

Laratta Antonio

Laratta Francesco

Laratta Pantaleone

Macrì Francesco

Marino Fabio

Marino Luigi

Marino Pasquale

Martino Francesco

Misticoni Ermenegildo Andrea

Passalacqua Antonio

Passalacqua Domenico

Perri Giancarlo

Porto Michele

Proietto Adolfo

Rizza Andrea

Romano Antonio

Santoro Salvatore

Scarriglia Mario

Scarriglia Pasquale

Scicchitano Maria

Scicchitano Mikaele Gaetano

Screnci Luca

Shaba Bardhyl

Siniscalchi Luca Raffaele

Spagnolo Giuseppe

Valente Maurizio

Vittimberga Giuseppe

Ai domiciliari:

Adamo Carmine

Macrì Antonio

Marullo Maurizio

Piccolo Pasquale

Obbligo di presentazione alla P.G.

Auditore Francesco

Funaro Mario

Gallo Francesco

Panaja Rocco

Sirianni Sergio