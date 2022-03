Armao “Conferenza sul futuro dell’Europa opportunità per i siciliani”

PALERMO (ITALPRESS) – La conferenza sul futuro dell’Europa “è una grande opportunità per cittadini, associazioni, enti locali, istituzioni territoriali e imprese per contribuire alla costruzione della nuova Europa. Un percorso importante che è ancor più necessario dopo i drammi della pandemia e della guerra in Ucraina che stanno devastando le nostre economie.

Un’Europa più forte, che abbia una difesa comune, che abbia una politica energetica comune. Un’Europa che rafforzi il ruolo dei cittadini, delle istituzioni territoriali, del Comitato europeo delle Regioni” si legge nella nota dell’assessorato all’Economia della Regione Siciliana.

“Questa è l’Europa che vogliamo costruire – dice il Vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao – e lo possiamo fare attraverso la Conferenza sul futuro dell’Europa, partecipando alle iniziative e offrendo il nostro contributo, proponendo idee e lanciando proposte innovative su quello che l’Europa può essere per dare un futuro ai nostri figli”.

