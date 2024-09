Di Fameli Foti Rosa

Arisa la nota cantante lucana, martedì 10 settembre 2024 giunge in Calabria, a Taurianova (Rc). Con il suo tour “Baciami Stupido” conclude il ciclo dei festeggiamenti e iniziative culturali dedicati alla festa della Madonna Maria Santissima della Montagna. Il programma, curato dall’assessore Massimo Grimaldi e Maria Fedele, dell’assessorato alla cultura, è inserito nell’ambito di “Un’Estate Capitale”. La showgirl ha portato voce, pace e amore in piazza Macrì. Alle ore 19:00 la band ha iniziato il soundchek, e la musica magicamente si è diffusa tra le vie del centro di Taurianova, accarezzata dalla voce suadente di Arisa. Voce particolarmente infantile nel parlato, ma nel canto un vero usignolo. Subito dopo la cantante è scesa dal palco, aiutata dai suoi collaboratori, ed ha abbracciato i fan, scambiando selfie, autografi, abbracci e carezze anche con piccoli fan in braccio. Arisa ha salutato una giovane artista palmese Aurora Foti, che nel maggio scorso si è esibita in tv assieme al papà cantautore Pasquale Foti di Calabrisound folk band, nella trasmissione di Rai2 “E Viva il Videobox”. Arisa ha scambiato un selfie con la giovane artista Foti, dando anche qualche consiglio in veste di coach musicale: 《tesoro bisogna credere sempre nei propri obiettivi senza mai mollare! Se ci credi davvero continua così!》. Rosalba Pippa, in arte Arisa, nasce a Genova il 20 agosto 1982 e cresce a Pignola, in provincia di Potenza, in Basilicata. Nel 2009 vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Sincerità”. Il concerto di Arisa è iniziato alle ore 22:30 in piazza Macrì, difronte al Duomo di Taurianova. Rosalba ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e tra le sue hit: La notte, Malamorenó, Piccola rosa, Mi sento Bene e “Controvento”, con cui vinse Sanremo 2014. La cantante con molta umiltà ha ringraziato il suo pubblico per i traguardi raggiunti :《 tutto questo successo lo devo solo e grazie a voi! Siete voi la mia forza!》. Il concerto si è articolato con vari pezzi, alcuni in acustico con fisarmonica e chitarra, altri con base musicale e con la sua band al completo. Arisa sul palco è accompagnata da professionisti del settore: Giulio Proietti (batteria), Raffe Rosati (basso), Giuseppe Gioni Barbera (piano), Francesco Bruni (chitarra), Alessio Graziani (tastiera, trombone, flauti, fisarmonica e cori). Arisa ha eseguito diversi brani tra cui ‘Sincerità’, ‘Controvento’, ‘Meraviglioso Amore Mio’, ‘Pace’ e ‘La Notte’, ‘Mi sento bene. L’artista ha voluto fare un tributo di musica internazionale con la cover di ‘Sweet Dreams’ degli Eurythmics e poi un brano di musica napoletana “Vesame” di Enzo Gragnaniello. Poi Arisa spiega il suo tour estivo: 《 ho scelto le piazze perché quando arrivo nei paesi mi sento come a casa mia! Amo visitare i negozi, i negozianti, le vie, la piazza, la chiesa e tutto ciò che mi circonda. Quando torno a casa amo andare ai mercatini. Una volta ho acquistato una giacca usata e mia sorella me la prese in prestito. Stile total black, come sono io stasera. Siccome ci tenevo molto a quella giacca, chiesi a mia sorella di restituirla. E così lei mi disse: ‘guarda ho trovato un rosario in una tasca della giacca’. Era evidente non era uno stile tipo prete, quella giacca era proprio di un uomo di chiesa 》. Arisa durante la serata ha cantato l’Ave Maria di Schubert in chiave moderna, con una strepitosa estensione vocale; ha trasmesso a tutti i presenti una sensazione di pace. La sua versatilità le consente di spaziare tra vari generi musicali, dal pop alla musica leggera, al jazz e alla classica. Il suo Tour “Baciami stupido” prende il nome dall’ultimo singolo uscito a maggio 2024. Un brano estivo, con annesso videoclip; il brano celebra l’amore universale in tutte le sue forme e mette in risalto il bacio. Arisa è un personaggio conosciuto grazie anche alla TV. Ha ricoperto il ruolo di giudice e coach in programmi televisivi come “X Factor” e “Amici di Maria De Filippi”. Un’artista dell’anima dolce e sincera, Arisa ha portato per qualche ora gioia e pace a tutti, risparmiando anche la pioggia, che miracolosamente non ha rovinato il concerto. L’assessore comunale Massimo Grimaldi:《nonostante il meteo ci tenevo tanto che questo concerto si facesse e così è stato》 . Arisa si è congedata salutando la piazza calabrese con un ultimo brano, che fa parte dei suoi pezzi maggior successo “La Notte”. Il pubblico ha intonato tutta la canzone dall’inizio alla fine. A fine concerto lentamente le persone hanno lasciato la piazza tra le gocce di pioggia in arrivo e il temporale. Arisa trasportata in auto scura verso la sua nuova destinazione, con il finestrino sceso, salutava tutti i presenti, nonostante la pioggia. Un artista dalla sensibilità unica che continuerà il suo Tour in terra di Calabria; prossima tappa a Buonvicino (Cs) il 20 Settembre 2024.