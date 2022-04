Anche Ardore, anzi l’intera Locride, ha una sede dell’associazione di promozione sociale LINFOVITA. “Speranza alla Vita e fiducia alla Ricerca” questo è il loro biglietto da visita e motto. L’Associazione si propone come obiettivo quello di promuovere iniziative a favore dei pazienti affetti da linfoma e dei loro familiari e vuole essere una guida per meglio comprendere la diagnosi e la malattia attraverso informazioni semplici e facilmente comprensibili. Nata da quasi dieci anni oggi si espande anche sulla riviera dei gelsomini grazie all’adesione di un nutrito numero di cittadini ardoresi rappresentati da Francesco Bova, non nuovo ad iniziative benefiche ed impegno sociale. La sede locale, appunto con pochi mesi di attivo, ha già una sede fisica, grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale locale, ed ha già avviato le procedure di iscrizione al runts e quanto altro servirà per renderla idonea a poter essere un’associazione riconosciuta secondo le nuove normative. Le iniziative di maggior rilievo che coinvolgono tutte le sedi Linfovita sono le raccolte fondi attraverso la vendita dei bonsai a Natale e delle uova di Pasqua in questo periodo, ma il presidente Bova ha già concordato con i propri associati di allargare il raggio d’azione della sede e moltiplicare le iniziative.