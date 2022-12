Il primo gruppo d’Europa, Carrefour, sbarca all’Annunziata con 2.000 mq. di sUpurficie di vendita.

Il Parco Commerciale Annunziata è il più grande della calabria e piu importante come numero di visitatori annui.

Nello store sono presenti tutte le merciologie: Carne, pesce, frutta e sala Carrefour presente in tutto il mondo, è famoso per i suoi prezzi molto vantaggiosi e i suoi prodotti che spaziano dal food al no food, con promozioni molto vantaggiose per i clienti.

I nuovi posti di lavoro sono 50, che qeust’anno grazie ad un grosso investimento possono passare un Natale più sereno.

L’Inaugurazione sarà venerdi 16 alle 10.