Oggi è una giornata storica per il nostro Paese. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Salva-CASA, un provvedimento atteso da milioni di italiani che finalmente vedranno risolti i problemi legati alle piccole difformità urbanistiche dei loro immobili. Questo decreto rappresenta una risposta concreta e tangibile alle difficoltà che molti proprietari di casa affrontano quotidianamente, rendendo finalmente commerciabili gli immobili di proprietà.

Desidero esprimere un sincero elogio al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché Vice Premier, Matteo Salvini, per il suo impegno instancabile e la sua determinazione nel portare avanti questo fondamentale provvedimento. Grazie alla sua leadership e alla sua visione politica, il governo ha dimostrato ancora una volta di essere vicino ai bisogni dei cittadini, offrendo soluzioni pratiche e immediate.

Le piccole difformità urbanistiche hanno rappresentato per anni un ostacolo significativo per i proprietari di immobili, impedendo loro di vendere o di regolarizzare le proprie abitazioni. Il decreto Salva-CASA, invece, introduce misure semplificate e procedure snelle che permetteranno di risolvere queste problematiche in modo rapido ed efficiente. Questo significa dare respiro a tante famiglie italiane, che finalmente potranno vedere riconosciuti i propri diritti e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare.

In Calabria, come in molte altre regioni italiane, il problema delle difformità urbanistiche ha avuto un impatto negativo sull’economia locale, frenando lo sviluppo e la crescita del settore immobiliare. Con il decreto Salva-CASA, si apre una nuova era di opportunità per i cittadini calabresi, che potranno usufruire di un mercato immobiliare più dinamico e trasparente.

Ringrazio quindi Matteo Salvini per aver dimostrato, ancora una volta, la sua attenzione verso i problemi reali della gente. La sua capacità di ascolto e la sua volontà di trovare soluzioni efficaci rappresentano un esempio di buon governo e di politica al servizio dei cittadini. Il decreto Salva-CASA è solo uno dei tanti passi che stiamo compiendo per costruire un’Italia più giusta e prospera, dove ogni cittadino possa sentirsi tutelato e valorizzato.

Continueremo a lavorare con determinazione e impegno per portare avanti le riforme necessarie a migliorare la vita degli italiani, sostenendo lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. Con la guida di leader capaci come Matteo Salvini, sono certo che raggiungeremo grandi traguardi e costruiremo un futuro migliore per tutti.

Giacomo Francesco Saccomanno

Commissario Lega Calabria