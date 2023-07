“Con l’approvazione odierna della Legge n.204 possiamo finalmente dare risposta alle esigenze di potenziamento degli organici nelle strutture sanitarie calabresi in maniera celere e tempestiva attraverso lo scorrimento delle graduatorie già esistenti”.

Così in una nota l’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative a margine della seduta del Consiglio Regionale in cui è stata approvata la legge che contiene le misure di proroga delle graduatorie in scadenza nel 2023 relative ai profili di “Operatore Socio Sanitario” e “Infermiere” del Servizio Sanitario Regionale.

“Con questo strumento legislativo possiamo garantire il reclutamento più rapido del personale attingendo alle graduatorie degli OSS pubblicata nel 2021 e in scadenza alla fine di luglio 2023, e quella degli Infermieri in scadenza a dicembre che con questo provvedimento sono state prorogate.

Un risparmio di tempo importante che consentirebbe di riempire in tempo reale le carenze di personale con ricadute positive in termini di prestazioni delle strutture ospedaliere e di mantenimento dei livelli occupazionali, un provvedimento che nasce dalla volontà del Presidente Occhiuto di incidere sulle strutture e sul sistema sanitario in maniera decisiva e qualitativa.

Insieme al provvedimento è stato approvato un emendamento che riguarda il nuovo Ospedale della Sibaritide. Visto l’aumento vertiginoso dei prezzi e la necessità degli adeguamenti richiesti all’impresa che sta portando avanti i lavori si è creata una crisi di liquidità che potrebbe condurre ad un fermo parziale dei lavori. Per superare questo rischio economico della società commissionaria, dati i ritardi degli enti preposti all’erogazione dei ristori previsti dalla normativa Covid, nell’emendamento è prevista la concessione di 2 milioni di euro di crediti già vantati dall’azienda, in modo da garantire il corretto prosieguo dei lavori”.