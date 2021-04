“Ringrazio tutti i colleghi Consiglieri, che all’unanimità, hanno espresso parere favorevole sulla mozione n. 75, con la quale si chiede alla Giunta Regionale e alla Struttura Commissariale di indire, nei primi giorni di maggio, una seconda giornata dedicata alla vaccinazione di massa in occasione della ricorrenza dei festeggiamenti del Patrono della Calabria, San Francesco di Paola”. Esprime moderata soddisfazione il Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, Graziano Di Natale, al termine dei lavori del Consiglio regionale sulla Sanità, fortemente voluto proprio dallo stesso esponente politico di opposizione. “Era doveroso -afferma inoltre Di Natale- offrire un segnale ai cittadini e bisognava farlo nella massima istituzione regionale, luogo deputato per dibattere di emergenza sanitaria. Consapevole del grande momento di incertezza che investe il territorio, e nello specifico la provincia di Cosenza, ho proposto soluzioni rapide, propedeutiche, puntando, tra l’altro, anche sull’implemento della campagna di immunizzazione più importante della storia”. Il Vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta, fatti alla mano, prosegue: “Abbiamo centrato un risultato importante perché soltanto vaccinando usciremo da questo incubo. Ora più che mai è necessario dare un seguito al Vax Day promuovendo, secondo regole di prenotazione e fasce d’età, una seconda vaccinazione di massa, tenuto conto del ritardo per dosi percentuali somministrate”.

Di Natale conclude: “È il secondo anno consecutivo che purtroppo, per ovvi motivi, la Città di Paola ha annullato ogni festeggiamento civile in onore di San Francesco di Paola, patrono della Calabria.

Sono felice che le date tradizionalmente legate ai festeggiamenti di San Francesco siano dedicate ad una seconda vaccinazione di massa. Sarà una preziosa occasione per rappresentare un simbolo di speranza per tutti. Auspico un’organizzazione certosina, impreziosita, come sempre, dalla generosità encomiabile di tutti gli addetti ai lavori. Resterò vigile ribadendo, ancora una volta, la mia disponibilità a collaborare su tematiche così importanti”.