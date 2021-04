Accuse pesantissime nei confronti del fondatore e direttore di Approdo Calabria Luigi Longo , dalla diffamazione, minacce e calunnia. I legali che seguono la testata giornalistica non hanno dubbi sulla gravità delle accuse che devono avere un seguito in ambito civile. L’ex direttore generale della Reggina 1914 coinvolto nella inchiesta giornalistica avviata dal direttore Lacnews24 Pasquale Motta e dal direttore Luigi Longo sui casi covid-19 all’interno della struttura del settore giovanile della Reggina !914. L’inchiesta su Tempestilli e compagni si è conclusa con il patteggiamento della Reggina 1914. Dunque una vera e propria ammissione di colpa per chiudere la partita con la FGCI e la procura federale. L’inchiesta non è andata giù dall’ex direttore Tempestilli che in più occasioni ha aggredito verbalmente sia Motta che Longo. Lacnews24 e Approdo Calabria hanno dedicato diversi articoli e trasmissioni televisive per raccontare gli errori dell’ex responsabile del settore giovanile e poi direttore generale “Er Cicoria”. Nell’ultimo articolo di Approdo Calabria dal titolo : “Dimissioni Tempestilli… la Reggina vola!”, l’ex direttore perdendo le staffe ha commentato sulla pagina Facebook del nostro quotidiano online offendendo la nostra testata giornalistica e il nostro direttore Luigi Longo . Riportiamo integralmente le accuse di Tempestilli che sono di una gravità inaudita.



Al nostro direttore sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà. Luigi Longo: “i soldi del risarcimento li daremo al settore giovanile della reggina”.