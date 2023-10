Apprezzamento Garante Salute Stanganelli per Operazione Smart Delivery Gioia Tauro

Esprimo particolare apprezzamento per l’operazione odierna condotta dai Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, guidati dal Colonnello Gianluca Migliozzi, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, che hanno dato esecuzione a 11 misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Palmi su richiesta della locale Procura della Repubblica retta da Emanuele Crescenti, nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Quello del consumo di stupefacenti è un problema che sentiamo particolarmente perché coinvolge soprattutto le fasce più giovani della popolazione. Un problema che va contrastato con una seria attività educativa di prevenzione e sensibilizzazione già a partire dai banchi di scuola. Inoltre fondamentale nel contrasto a questo fenomeno dilagante risulterà, affrontare il tema delle tossicodipendenze, ciascuno nel proprio ambito e in sinergia, cittadino, istituzioni, Magistratura e Forze dell’Ordine per sottrarre i nostri giovani a questo triste mercato del malaffare.