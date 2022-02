CGIL – CISL – UIL di Reggio Calabria, unitamente ad associazioni e movimenti reggini ANPI – ARCI – LIBERA invitano la cittadinanza a partecipare al presidio contro la guerra, previsto per sabato 26 febbraio ore 11,00 a P.zza Italia.

Contro l’aggressione russa del territorio ucraino, in favore dei popoli, vittime innocenti delle armi e dell’insensatezza del potere, condanniamo ogni azione di guerra.

Per la pace, per la democrazia, perché siano le diplomazie a parlare, e le armi a tacere, aderiamo all’appello della Rete Italiana Pace e Disarmo, scendendo in piazza anche a Reggio Calabria.