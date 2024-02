Sarà certificata dall’Anac la nuova piattaforma digitale con cui il Comune di Taurianova varerà gli appalti pubblici. Lo ha deciso la giunta municipale approvando un atto di indirizzo che manda in soffitta il sistema attuale, imperniato sull’utilizzo basico offerto dal Mepa (mercato elettronico pubblica amministrazione), rispondendo con tempestività all’indirizzo imposto dal Pnrr che richiede alle stazioni appaltanti un regime di sempre più severa trasparenza.

L’esecutivo guidato dal sindaco Roy Biasi, su proposta dell’assessore alla Transizione digitale, Simona Monteleone, ha dato mandato ai responsabili del Settore Welfare e dell’Area Tecnica di procedere con l’acquisto, previa richiesta alle ditte dei singoli preventivi e accertamento che la società individuata risulti iscritta al Registro delle Piattaforme Certificate tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione.

Il nuovo supporto, che andrà a disciplinare tutte le gare di un valore superiore ai 140.000 euro, costituisce un tassello qualificante del disegno amministrativo più complessivo a cui sta lavorando l’amministrazione comunale, che per assicurare maggiore efficienza al servizio sta lavorando alla creazione di un apposito Ufficio Gare che si farà carico di centralizzare in un’unica struttura – interna all’organigramma dell’ente – la funzione appaltante del Comune.

«Quella decisa dalla Giunta è un’accelerazione qualificante – commenta il sindaco Biasi – perché assevera, con immediatezza, un obiettivo fissato dall’Unione europea per la spesa delle risorse ottenute con il Piano di ripresa e resilienza. E’ un adeguamento agli standard di legalità concreta e non solo enunciata voluti dall’Anac che ci conforta ulteriormente rispetto all’indirizzo che abbiamo imposto per rendere il Municipio quella casa trasparenza che cittadini e aziende si aspettano. Parliamo di una svolta che, vista la gran mole di appalti che il Comune ha in corso, anche nel ruolo di ente capofila dell’Ambito sociale territoriale, mettiamo a disposizione della riflessione di quanti credono che si debba e si possa amministrare con oculatezza e rispetto delle risorse pubbliche, coerentemente con il mandato che i cittadini ci hanno affidato».

Sono veramente brevi i tempi per la valutazione e l’acquisto autorizzati dalla Giunta.

«Interveniamo con risorse di bilancio – aggiunge l’assessore Monteleone – e anche questo diventa un altro fatto positivo, vista la recente uscita dell’ente dal dissesto, segno cioè della capacità degli uffici di essere al passo con le innovazioni imposte dagli organismi sovracomunali. Continuiamo a coniugare al meglio trasparenza e digitalizzazione, convinti come siamo che la modernità di Taurianova può esistere solo se i cittadini sono certi che quanto si fa grazie all’intelligenza artificiale è fatto a loro favore, dalla facilità con cui si chiedono i servizi, alla trasparenza con cui si erogano».