I carabinieri del comando provinciale di Cosenza, già dalle prime luci dell’alba stanno dando esecuzione ad un decreto di perquisizione locale e veicolare (e contestuale sequestro), nei confronti di 18 persone indagate nell’inchiesta della procura di Paola denominata “Appalti e massoneria”, seguito dellindagine avviata già lo scorso gennaio. Il provvedimento vede la firma del procuratore capo Pierpaolo Bruni e dei sostituti Maria Francesca Cerchiara e Antonio Lepre. I militari dell’arma si sono presentati poche ore fa alle abitazioni dei due assessori al Comune di Belvedere, Luigi Cristofaro e Marco Liporace. Oltre a loro sono finiti sotto la lente degli inquirenti Francesco Arcuri, Antonio Del Vecchio, Giuseppe Del Vecchio, Maria Grazia Melega, Francesco Esposito, Vincenzo Cristofaro, Silvano Cairo, Giuseppe D’Alessandro, Giuseppe Marsico, Giampietro D’Alessandro, Maria Petrone, Vincenzo Donato Rosa, Raffaele Grosso Ciponte, Giuseppe Caroprese e Gianfranco Amodeo e Paola Di Stio, dirigente dell’Ufficio tecnico di Balvedere.

La perquisizione, ancora in fase di svolgimento, potrebbe fornire ulteriori prove alla procura sulla presunta associazione per delinquere che avrebbe operato tra la Basilicata e la Calabria, per dividere i proventi degli appalti pubblici. I reati contestati sono, a vario titolo, truffa alla turbata libertà degli incanti, alla corruzione, fino alla violazione della Legge Anselmi. I fatti contestati sono compresi nell’arco di tempo che va dal 2018 al 2020.