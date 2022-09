«Sono soddisfatto per l’uscita del decreto ministeriale contenente le misure attuative dei quasi 8 milioni di euro che, grazie a un mio emendamento, feci stanziare nell’ultima legge di Bilancio per interventi a favore della filiera apistica, che, in virtù di una mia precedente norma, avevamo già sostenuto con due milioni di euro». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, componente della commissione Agricoltura, che aggiunge: «La recente misura è la più importante per l’apicoltura, ambito strategico anche per l’ambiente, l’agricoltura e la biodiversità, al quale in tutti questi anni abbiamo riservato attenzione costante. Sono tanti i giovani che stanno investendo nel settore ed era giusto dare loro strumenti concreti per consolidare le attività». «Nello specifico – spiega il deputato del Movimento 5 Stelle – il decreto in questione contempla i criteri di erogazione dell’aiuto pubblico e indica la ripartizione delle risorse disponibili in merito agli interventi previsti. Nel settore dell’apicoltura saranno finanziate le forme associative di livello nazionale, verranno incentivate le pratiche di impollinazione a mezzo api e sostenute la pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo». «Questi risultati – conclude Parentela – sono anche il frutto di un lavoro personale ininterrotto, riconosciutomi dall’Associazione nazionale degli apicoltori e da altre rappresentanze della categoria. Mi auguro che nel futuro ci sia altrettanto impegno per tutelare, valorizzare e promuovere l’apicoltura italiana e che si continui lungo la strada che abbiamo tracciato».