Sabato 18 novembre la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione IN.SI.DE. aprirà con il proprio personale dalle ore 9 alle ore 13 i principali siti archeologici di Reggio Calabria: l’ipogeo di Piazza Italia, le mura greche e le terme romane di via Marina e il c.d. Odeon di via XXIV maggio.

Inoltre, gli archeologi della Soprintendenza avranno il piacere, per la seconda volta, di aprire i cancelli del cantiere di piazza Garibaldi per illustrare a tutta la cittadinanza i risultati, seppur ancora parziali, degli scavi archeologici. Come già annunciato in occasione dell’avvio dei lavori e visto il successo della prima apertura effettuata in occasione delle GEP di settembre, con l’obiettivo di dare avvio ad un percorso dialettico di costruzione partecipata di conoscenza ed identità, i visitatori avranno l’opportunità di varcare le recinzioni ed essere guidati all’interno di un breve percorso che permetterà loro di godere da vicino dell’emozionante visione di uno dei più importanti monumenti della città di età romana. Per la partecipazione alla visita di sabato mattina non è necessaria alcuna prenotazione, ma in caso di un notevole afflusso di visitatori, il personale della Soprintendenza organizzerà più turni di visita, sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza e con orario di chiusura fissato intorno alle 13:00.