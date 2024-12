La Caritas Diocesana di Locri-Gerace informa che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato il Bando 2024 per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 18 febbraio 2025 alle ore 14:00.

La Caritas Diocesana partecipa al programma con il progetto In Cammino con gli Ultimi – Calabria, un’iniziativa pensata per offrire sostegno concreto alle persone in difficoltà. Le attività previste comprendono la gestione della Mensa della Solidarietà, il Centro di Ascolto Diocesano, la distribuzione di alimenti alle parrocchie, oltre a consulenze legali e fiscali. L’impegno si estende anche a servizi come il Centro di Ascolto Medico e il Dormitorio Pandocheion, nonché a progetti formativi come il Progetto Policoro e l’Alternanza scuola-lavoro.

Le attività si svolgeranno presso il Centro di Ascolto Caritas Diocesana, situato a Locri, in Via Cusmano 177.

Come partecipare

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line, accessibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere è necessario disporre di credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

Il percorso di selezione prevede una prima fase con un colloquio preliminare, da svolgersi preferibilmente prima della scadenza del bando, al fine di conoscere meglio il candidato e le sue motivazioni. Successivamente, i candidati avranno l’opportunità di partecipare a un tirocinio presso le sedi del progetto, per osservare da vicino le attività previste e comprendere il contesto operativo. Infine, è previsto un corso propedeutico, che rappresenterà anche il primo momento ufficiale di selezione.

Per informazioni dettagliate, è possibile contattare la Caritas Diocesana di Locri-Gerace tramite telefono al numero 0964/20889 o via email all’indirizzo caritas@diocesilocri.it. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00.

Il bando completo è consultabile sul sito ufficiale della Diocesi di Locri Gerace all’indirizzo: https://www.diocesilocri.it/2024/12/20/pubblicato-il-bando-volontari-servizio-civile-2024/.

Un’opportunità preziosa per contribuire al supporto delle persone più vulnerabili, rafforzando il tessuto sociale e promuovendo i valori della solidarietà.